Польша и Греция предложили Еврокомиссии создать ПВО ЕС

Польша и Греция предложили Еврокомиссии создать ПВО ЕС.

Польша и Греция предложили Еврокомиссии создать ПВО ЕС.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, премьер-министры Польши и Греции Дональд Туск и Кириакос Мицотакис направили главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо, в котором предложили приступить к созданию системы ПВО Евросоюза.

"Давайте поддерживать Украину и одновременно укреплять нашу оборону. Нам нужно меньше военной фрагментации и общие проекты. Вроде противовоздушного щита, предложенного премьерами Мицотакисом и Туском", - написала в соцсети X фон дер Ляйен, фактически, подтвердив информацию.

Bloomberg отмечает, что система должна быть способна "защищать общее воздушное пространство ЕС от ракет, самолетов и беспилотников".

Как сообщал ранее Report, Польша получила кредит от Европейского инвестиционного банка на 300 евро млн для участия в создании общеевропейской системы ПВО.

Агентство подчеркнуло, что Мицотакис и Туск являются членами правящей в ЕС Европейской народной партии (EPP) и оба проголосовали на партсъезде в Бухаресте за выдвижение фон дер Ляйен на второй срок на пост главы Еврокомиссии от EPP.