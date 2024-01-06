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Полиция Южной Кореи пресекла попытку проникновения в офис президента страны

Полиция Южной Кореи пресекла попытку проникновения в офис президента страны В Южной Корее 20 членов леворадикального студенческого объединения были задержаны полицией за попытку проникнуть в здание офиса президента Юн Сок Ёля.
Другие страны
6 января 2024 г. 12:43
Полиция Южной Кореи пресекла попытку проникновения в офис президента страны

В Южной Корее 20 членов леворадикального студенческого объединения были задержаны полицией за попытку проникнуть в здание офиса президента Юн Сок Ёля.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap news.

Они собрались перед офисом президента с требованием его отставки и проведения специального расследования в отношении предполагаемых финансовых махинаций супруги главы государства - Ким Гон Хи.

Митинг не был заранее согласован. Студенты попросили организовать им встречу с сотрудниками администрации, после чего начали прорываться в здание через ворота и ограду. Одной группе удалось преодолеть контрольно-пропускной пункт, остальные устроили сидячую забастовку перед КПП.

Задержанные доставлены в полицейские участки для дальнейшего разбирательства инцидента.

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Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreyada etirazçılar Prezidentin ofisinə daxil olmağa cəhd göstərib

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