Полиция Южной Кореи пресекла попытку проникновения в офис президента страны

В Южной Корее 20 членов леворадикального студенческого объединения были задержаны полицией за попытку проникнуть в здание офиса президента Юн Сок Ёля.

В Южной Корее 20 членов леворадикального студенческого объединения были задержаны полицией за попытку проникнуть в здание офиса президента Юн Сок Ёля.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap news.

Они собрались перед офисом президента с требованием его отставки и проведения специального расследования в отношении предполагаемых финансовых махинаций супруги главы государства - Ким Гон Хи.

Митинг не был заранее согласован. Студенты попросили организовать им встречу с сотрудниками администрации, после чего начали прорываться в здание через ворота и ограду. Одной группе удалось преодолеть контрольно-пропускной пункт, остальные устроили сидячую забастовку перед КПП.

Задержанные доставлены в полицейские участки для дальнейшего разбирательства инцидента.