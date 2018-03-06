Полиция Стамбула задержала четверых граждан России

© Foto: "AP"

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы задержали в понедельник четверых граждан России в Стамбуле по подозрению в провозе запрещенных веществ.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-атташе генконсульства РФ в Стамбуле Сергей Лосев.

"Правоохранительные органы Стамбула задержали четверых россиян в городе по подозрению в провозе запрещенных веществ", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что генконсульство поддерживает контакт с задержанными и правоохранительными органами.