 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Полиция Стамбула задержала четверых граждан России

    Правоохранительные органы Стамбула задержали четверых россиян в городе по подозрению в провозе запрещенных веществ© Foto: "AP"

    Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы задержали в понедельник четверых граждан России в Стамбуле по подозрению в провозе запрещенных веществ.

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-атташе генконсульства РФ в Стамбуле Сергей Лосев.

    "Правоохранительные органы Стамбула задержали четверых россиян в городе по подозрению в провозе запрещенных веществ", - сказал собеседник агентства.

    Он также добавил, что генконсульство поддерживает контакт с задержанными и правоохранительными органами.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi