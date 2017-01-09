 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Полиция Израиля установила личность исполнителя теракта в Иерусалиме

    Это 28-летний арабский житель по имени Фади Кунбар из района Джебель Мукабер

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Полиция Израиля установила личность террориста, совершившего в воскресенье наезд на грузовике в Иерусалиме на группу военнослужащих, в результате чего четыре человека погибли, есть раненые.

    Как передает Report, об этом сообщил представитель полиции в микроблоге Twitter.

    "Террорист, убивший четырех солдат и ранил еще 13 в результате атаки на грузовике, - это 28-летний арабский житель по имени Фади Кунбар из района Джебель Мукабер", - написал представитель полиции.

    Нападавший был ликвидирован израильскими военными еще до приезда полиции.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi