Полиция Израиля установила личность исполнителя теракта в Иерусалиме

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Полиция Израиля установила личность террориста, совершившего в воскресенье наезд на грузовике в Иерусалиме на группу военнослужащих, в результате чего четыре человека погибли, есть раненые.

Как передает Report, об этом сообщил представитель полиции в микроблоге Twitter.

"Террорист, убивший четырех солдат и ранил еще 13 в результате атаки на грузовике, - это 28-летний арабский житель по имени Фади Кунбар из района Джебель Мукабер", - написал представитель полиции.

Нападавший был ликвидирован израильскими военными еще до приезда полиции.