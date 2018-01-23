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    Полиция Чехии обвинила трёх граждан страны в терроризме

    В настоящее время обвиняемые скрываются за пределами Европы.

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Власти Чехии предъявили обвинения в терроризме трём гражданам страны, среди которых пражский имам Самер Шехаден.

    Как передает Report, об этом сообщает iDNES. Отмечается, что имам в ходе поездки в Сирию в 2016 году присоединился к террористической организации Джабхат ан-Нусра.

    По данным издания, Шехаден помогал своим родственникам выезжать в районы боевых действий в Сирии для установки контактов с боевиками, а также распространял идеи экстремистов.

    Подчеркивается, что в настоящее время обвиняемые скрываются за пределами Европы.

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