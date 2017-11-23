Подписано соглашение о возвращении мусульман-беженцев Мьянмы на родину

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Между Бангладеш и Мьянмой подписано соглашение о возвращении араканских мусульман-беженцев на родину.
Как сообщает Report со ссылкой на Milliyet, согласно документу, правительство Бангладеш отправит беженцев в Мьянму.
Отметим, что с 25 августа этого года на севере Мьянмы, в провинции Аракан начался геноцид против мусульман, под видом "борьбы против незаконных боевиков".
В результате этого "мероприятия" 613 тыс. мусульман Мьянмы покинули родину и нашли убежище в Бангладеш.
Напомним, что вчера госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал "этнической чисткой" действия, предпринимаемые в Мьянме против мусульман.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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