Подавший в отставку премьер Ливана покинул Саудовскую Аравию и отправился в ОАЭ

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Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Подавший в отставку премьер-министр Ливана Саад Харири покинул Эр-Рияд и отправился с визитом в столицу ОАЭ Абу-Даби, передает Report со ссылкой на ТАСС.

С. Харири намерен встретиться с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего ВС ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Напомним, что 4 ноября в эфире телеканала Al Arabiya С. Харири заявил о своей отставке с поста премьера Ливана. В своем выступление он жестко раскритиковал политику Ирана в регионе и ливанское движение "Хезболлах", обвинив официальный Тегеран во вмешательстве во внутренние дела арабских стран. Он сообщил, что над его жизнью "нависла угроза".

Тегеран отверг эти обвинения, возложив ответственность за конфронтацию Харири с "Хезболлах" на президента США Дональда Трампа и саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана.