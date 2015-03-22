Переговоры по Ирану продолжатся в Лозанне с участием РФ и КНР

Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ Переговоры по иранской ядерной проблеме продолжатся на следующей неделе в Швейцарии, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Великобритании, США, Франции, Германии и Евросоюза.

МИД РФ в субботу заявлял, что следующий раунд переговоров по ядерной программе Ирана начнется 26 марта в Лозанне.

"Наши переговорщики вместе с коллегами из Китая и России возобновят встречи с представителями Ирана на следующей неделе в Лозанне", — говорится в тексте заявления, принятом по итогам переговоров Филипа Хаммонда, Джона Керри, Лорана Фабиуса, Франка-Вальтера Штайнмайера и Федерики Могерини в Лондоне.

"Сейчас мы находимся на важном этапе переговоров. Если мы сможем разрешить все главные проблемы, за этим последует техническая работа над тем, чтобы свести эти договоренности в детальный текст", - указывается в заявлении, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".