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Пентагон: За последние полтора месяца в Красном море совершено 25 нападений на суда

Пентагон: За последние полтора месяца в Красном море совершено 25 нападений на суда В Красном море с 18 ноября 2023 года на торговые суда совершено 25 нападений.
Другие страны
5 января 2024 г. 06:42
Пентагон: За последние полтора месяца в Красном море совершено 25 нападений на суда

В Красном море с 18 ноября 2023 года на торговые суда совершено 25 нападений.

Как передает Report, об этом сообщил командующий Пятым флотом США вице-адмирал Брэд Купер.

"С 18 ноября произошло 25 нападений на торговые суда, следующие транзитом через южную часть Красного моря и Аденский залив. Последний случай произошел 4 января. К счастью, обошлось без жертв, ни один корабль не пострадал. По нашим оценкам, 55 стран имеют прямое отношение к судам, подвергшимся нападению. Таким образом, последствия этих атак по-разному распространяются по всему миру, и, как мы уже говорили, это международная проблема, требующая международного решения", - сказал он.

Купер обратил внимание, что число участников операции Prosperity Guardian увеличилось.

"В настоящее время свой вклад вносят 22 страны, Греция и Дания публично заявили, что готовы направить корабли", - добавил он. По словам командующего флотом, с начала операции союзники сбили "19 беспилотников и ракет, потопив 3 небольших катера".

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Версия на азербайджанском языке Noyabrın 18-dən bəri Qırmızı dənizdə gəmilərə 25 dəfə hücum edilib

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