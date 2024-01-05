Пентагон: За последние полтора месяца в Красном море совершено 25 нападений на суда

В Красном море с 18 ноября 2023 года на торговые суда совершено 25 нападений.

В Красном море с 18 ноября 2023 года на торговые суда совершено 25 нападений.

Как передает Report , об этом сообщил командующий Пятым флотом США вице-адмирал Брэд Купер.

"С 18 ноября произошло 25 нападений на торговые суда, следующие транзитом через южную часть Красного моря и Аденский залив. Последний случай произошел 4 января. К счастью, обошлось без жертв, ни один корабль не пострадал. По нашим оценкам, 55 стран имеют прямое отношение к судам, подвергшимся нападению. Таким образом, последствия этих атак по-разному распространяются по всему миру, и, как мы уже говорили, это международная проблема, требующая международного решения", - сказал он.

Купер обратил внимание, что число участников операции Prosperity Guardian увеличилось.

"В настоящее время свой вклад вносят 22 страны, Греция и Дания публично заявили, что готовы направить корабли", - добавил он. По словам командующего флотом, с начала операции союзники сбили "19 беспилотников и ракет, потопив 3 небольших катера".