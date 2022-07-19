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Пентагон получит 375 истребителей F-35 по трехлетнему контракту с Lockheed Martin

Пентагон получит 375 истребителей F-35 по трехлетнему контракту с Lockheed Martin Министерство обороны США достигло договоренности с компанией Lockheed Martin о поставках 375 истребителей F-35 в ближайшие три года.
Другие страны
19 июля 2022 г. 11:50
Пентагон получит 375 истребителей F-35 по трехлетнему контракту с Lockheed Martin

Министерство обороны США достигло договоренности с компанией Lockheed Martin о поставках 375 истребителей F-35 в ближайшие три года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба американской военно-промышленной корпорации.

По данным агентства Reuters, стоимость сделки составляет почти 30 млрд долларов.

При этом в Lockheed Martin отметили, что окончательное число произведенных самолетов "может измениться в зависимости от корректировок, внесенных Конгрессом США в бюджет" на следующий финансовый год (начинается в октябре), и заказов, сделанных международными партнерами.

В соответствии с предыдущим трехлетним контрактом Пентагона, подписанным в 2019 году, предусматривалась поставка 478 истребителей F-35. Это позволило Lockheed Martin закупать большее компонентов, что снизило производственные издержки примерно на 8%.

Программа создания F-35 приносит корпорации около 27% выручки. Первый такой истребитель был выпущен в 2007 году, его стоимость достигала 221 млн долларов. В настоящее время цена истребителя пятого поколения благодаря расширению масштабов производства снижена до 79 млн долларов.

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Версия на английском языке Pentagon to get 375 F-35 fighter jets under 3-year agreement with Lockheed Martin

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