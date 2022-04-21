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Пентагон: Новый пакет помощи США Украине включает 72 гаубицы и 121 БПЛА

Пентагон: Новый пакет помощи США Украине включает 72 гаубицы и 121 БПЛА Новый пакет военной помощи на 800 млн долларов США, который Вашингтон направляет Украине, включает в себя 72 155-мм гаубицы, а также 121 тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА).
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21 апреля 2022 г. 19:25
Пентагон: Новый пакет помощи США Украине включает 72 гаубицы и 121 БПЛА

Новый пакет военной помощи на 800 млн долларов США, который Вашингтон направляет Украине, включает в себя 72 155-мм гаубицы, а также 121 тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в четверг письменном заявлении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

"Вооружение в этом пакете включает в себя 72 155-мм гаубицы и 144 тыс. артиллерийских снарядов, 72 боевых автомобиля для буксировки 155-мм гаубиц, более 121 тактической беспилотной летательной системы Phoenix Ghost, полевое снаряжение, а также запчасти", - говорится в тексте.

17.03

Президент США Джо Байден намерен объявить в четверг о выделении военной помощи Украине еще на 800 млн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет со ссылкой на неназванного американского чиновника агентство Reuters.

Согласно распространенному ранее Белым домом графику, у американского лидера запланировано выступление с речью, касающейся России и Украины.

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Версия на азербайджанском языке Pentaqon: Ukraynaya yeni yardım paketinə 72 haubitsa və 121 PUA daxildir

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