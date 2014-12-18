Палестина представила резолюцию СБ ООН о создании государства

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Палестина представила резолюцию в СБ ООН о создании государства и заявила, что открыта к переговорам, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Как отмечает агентство AFP со ссылкой на представителя палестинцев, "еще возможны переговоры по тексту" документа.

Проект резолюции в СБ ООН внесла Иордания, сообщил агентству постоянный наблюдатель от Палестины при ООН Рияд Мансур.

Ранее Палестина при поддержке других арабских стран подготовила проект резолюции Совета Безопасности ООН, устанавливающей конкретные сроки отвода израильских войск с палестинских территорий — до ноября 2016 года. Руководство Палестины рассчитывает на принятие СБ ООН соответствующей резолюции. Россия уже заявила о готовности поддержать проект резолюции СБ ООН об определении точных сроков прекращения оккупации палестинских территорий.