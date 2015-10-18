Министр: в Пакистане уничтожены все боевики "Исламского движения Восточного Туркестана"

Bakı. 18 oktyabr. REPORT.AZ/ Все боевики группировки «Исламское движение Восточного Туркестана», которая выступает за отделение Синьцзян-Уйгурского автономного района от Китая, уничтожены в Пакистане, передает Газета.Ру со ссылкой на Reuters.

Об этом в ходе Сяншаньского форума по безопасности в Пекине заявил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф.

«Мы считаем, что они все уничтожены. Их больше нет», — сказал он.

По его словам, в борьбе с боевиками «Исламского движения Восточного Туркестана» заинтересованы как Китай, так и Пакистан, отмечает Report.