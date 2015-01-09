Распространены фото террористов, захвативших заложников в Париже

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Французская полиция опубликовала информацию о подозреваемых в убийстве сотрудницы полиции в городе Монруж рядом с Парижем 8 января. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом отмечается в официальном микроблоге Twitter полиции Парижа.

По данным правоохранителей, речь идет о 32-летнем Амеди Кулибали и 26-летней Хайят Бумеддьен. Предположительно, именно Амеди Кулибали 9 января захватил заложников в магазине кошерных продуктов на востоке Парижа.

"Подозреваемые могут быть вооружены и опасны", - отмечается в сообщении.