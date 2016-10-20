Опубликован законопроект о втором референдуме о независимости Шотландии

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Правительство в Эдинбурге опубликовало cегодня проект закона о проведении второго референдума о независимости Шотландии. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, обнародованный документ определяет правила проведения агитационной кампании, самого голосования и подсчета голосов.

"Если мы придем к выводу, что наши интересы не могут быть надлежащим образом или в полной мере защищены в контексте того, что происходит в Великобритании, тогда независимость должна стать одним из вариантов, доступным для нас, и у шотландского народа должно быть право рассмотреть его", - заявила в связи с публикацией законопроекта первый министр Шотландии, лидер правящей Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен.

Документ предусматривает, что второй референдум может состояться на той же основе, что и первый, проведенный в 2014 году. Победу на нем с преимуществом в 10% голосов (55% на 45%) одержали сторонники дальнейшего сохранения союза Шотландии с остальными частями Великобритании. Вместе с тем неизбежная перспектива выхода Великобритании из ЕС заставила правительство в Эдинбурге вновь поднять вопрос о независимости, так как, в отличии от всего Соединенного Королевства, Шотландия на плебисците 23 июня выступила за продолжение членства страны в ЕС, а значит - и в общем рынке.

Проект закона о втором референдуме опубликован для проведения обсуждения данной инициативы среди шотландской общественности. Консультации по этому вопросу будут проходить до 11 января.