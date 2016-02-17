Опрос: Трамп лидирует среди республиканцев

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты США республиканец-миллиардер Дональд Трамп еще больше укрепил свое лидерство среди конкурентов-однопартийцев в преддверии очередных праймериз в штате Южная Каролина в субботу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, согласно последним данным общенационального опроса, проведенного Quinnipiac University, Трамп пользуется поддержкой 39% сторонников республиканской партии, а его ближайшие преследователи сенаторы Марко Рубио и Тед Круз - лишь 19% и 18% соответственно. Это самый высокий уровень поддержки миллиардера за время избирательной кампании.

По сравнению с данными на 5 февраля Трамп прибавил 8%, Рубио сохранил позиции, а Круз потерял 4%.

Губернатор Огайо Джон Кейсик, занявший второе место на прошлой неделе на праймериз в Нью-Гэмпшире, сейчас имеет 6% голосов.

В лагере демократов ситуация за прошедшее время не изменилась: экс-госсекретаря Хилари Клинтон поддерживают 44%, а сенатора от Вермонта Берни Сандерса - 42%. Около 11% опрошенных пока не определились, за кого намерены голосовать, так что основная борьба за выдвижение кандидатом от демократической партии еще впереди.

Напомним, всеобщие выборы в президенты США состоятся 8 ноября.