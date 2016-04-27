 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Оползень разрушил 6 жилых домов в Киргизии

    На жилые дома обрушились около 1,6 миллиона кубометров грунта

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Огромный оползень обрушился на село Алмалуу-Булак Сузакского района Джалал-Абадской области Киргизии, спасатели ищут тело 14-летнего подростка, находившегося в одном из шести домов, разрушенных в результате стихии.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом в среду сообщил пресс-секретарь МЧС республики Абдышарип Бекелов.

    "Погиб девятиклассник", - заявил он.

    По предварительным данным, на жилые дома обрушились около 1,6 миллиона кубометров грунта.

    Местным жителям удалось спасти еще одного мальчика и беременную женщину.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi