 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ООН: Отсрочки начала переговоров по Сирии не будет

    29 января в Женеве под эгидой ООН начнутся переговоры между правительством Сирии и представителями сирийской оппозиции

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Отсрочки начала межсирийских переговоров, запланированных на пятницу в Женеве, не будет.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на ООН.

    Ранее замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов заявил, что речи о переносе межсирийских переговоров в Женеве не идет, они должны начаться в пятницу.

    29 января в Женеве под эгидой ООН начнутся переговоры между правительством Сирии и представителями сирийской оппозиции, т.н. "Женева-3" (предыдущий раунд, "Женева-2", проходил в январе 2014 года). Они проводятся в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН №2254. Ожидается, что переговоры продлятся шесть месяцев.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi