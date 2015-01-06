ООН: объекты производства химоружия в Сирии уничтожат до июля 2015 года

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Оставшиеся объекты по производству химического оружия в Сирии будут уничтожены до конца июня 2015 года, сообщила высокий представитель генсека ООН по вопросам разоружения Ангела Кейн по итогам заседания Совета Безопасности ООН.

По итогам встречи СБ она пояснила журналистам, что на повестке дня остается несколько вопросов. В первую очередь — насколько полной была представленная Дамаском декларация химвеществ и объектов по производству химоружия в стране. Ранее постпред РФ при ООН Виталий Чуркин пояснил, что в Совбезе "есть еще некоторые сомнения, что все задекларировали", сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В частности, замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Роуз Гетемюллер заявила на сессии ОЗХО в декабре, что "хотя за прошедший год достигнут серьезный прогресс в уничтожении сирийской программы по производству химоружия, существует серьезная озабоченность по поводу того, все ли аспекты этой программы были задекларированы и уничтожены Сирией".

"Остается уничтожить объекты по производству, такие как ангары и бункеры. В настоящий момент ожидается, что работа будет завершена к концу июня", — заявила Кейн во вторник.

Согласно оценкам ОЗХО, осталось уничтожить семь авиационных ангаров и пять подземных сооружений. "Ожидается, что первый ОПХО будет уничтожен не позднее середины января 2015 года. Как сообщалось раньше, уничтожение всех 12 ОПХО ожидается завершить к концу июня 2015 года с вероятностью небольшой задержки", — говорится в очередном докладе ОЗХО по уничтожению химоружия в Сирии, представленном в Совет Безопасности ООН.

Также Кейн отметила проблему применения хлорных бомб в Сирии. По ее словам, в конце декабря был представлен итоговый доклад комиссии ОЗХО по установлению фактов применения химоружия, "в котором было много деталей насчет того, как происходили атаки и что произошло на месте".

Ранее постпред РФ Чуркин отмечал, что ряд западных стран может попытаться провести в СБ ООН вопрос о применении хлорных бомб в Сирии.