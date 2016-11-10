 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Олланд попросил Дональда Трампа о переговорах

    Я хотел бы как можно скорее провести с вами переговоры в свете ценностей и интересов

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Президент Франции Франсуа Олланд направил победившему на президентских выборах в США республиканцу Дональду Трампу письмо с просьбой о переговорах.

    Как передает Report, об этом сообщило BBC.

    «Я хотел бы как можно скорее провести с вами переговоры в свете ценностей и интересов, которые мы разделяем», - говорится в письме французского президента. «Дружба между нашими народами и общая история помогут нам», - говорится в письме.

    Ранее Олланд поздравил Трампа с победой, «поскольку это естественно в отношениях президентов двух демократических стран».

    Французский лидер резко отзывался о Дональде Трампе.

    В начале августа он выразил отвращение поповоду поведения Трампа в ходе избирательной кампании.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi