ОБСЕ проведет в Риме мероприятие по вопросам безопасности и миграции

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ ОБСЕ в марте будущего года намерена провести в Италии специальное мероприятие по вопросам безопасности и миграции, сообщил во вторник генсекретарь организации Ламбето Заньер, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

Как следует из пресс-релиза, распространенного пресс-службой ОБСЕ по результатам встречи генсека с председателем Палаты депутатов национального парламента Италии Лаурой Болдрини, Заньер предложил ей стать основным докладчиком на предстоящем 4 марта в Риме мероприятии.

По словам представителя ОБСЕ, организация все больше фокусируется на чрезвычайной ситуации с беженцами и миграцией и соответствующие "Дни безопасности" (Security Days event) в Италии, как он ожидает, помогут укрепить диалог с другими международными и региональными организациями для более эффективной партнерской работы в этой сфере.

"Он подчеркнул, что ОБСЕ стремится внести свой вклад в вопросы, связанные с миграцией, такие, как поиск разрешения ее первопричин, обеспечивая эффективный и осознанно правозащитный ответ на границе и борьбу с преступлениями, происходящими вдоль путей миграции, включая торговлю людьми",- добавляется в сообщении.

В Европу с начала года прибыли 990 тысяч 671 мигрантов и беженцев, согласно данным Международной организации по миграции (МОМ). При этом 3695 человек погибли в море при попытках добраться до европейских берегов. С 16 октября в среднем в день погибали по семь человек.