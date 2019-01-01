Трамп заявил, что демократов не волнуют открытые границы США

Баку. 1 января. REPORT.AZ/ Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Демократическую партию не заботит проблема открытых границ США.

Как передает Report, об этом он сказал на своей странице в Twitter.

«Одна вещь теперь доказана. Демократов не волнуют открытые границы США и все преступления и наркотики, которые приносят эти открытые границы!» - написал он.

Ранее Трамп связал нежелание демократов строительства стены на границе с Мексикой "тупостью".