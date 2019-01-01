 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Трамп заявил, что демократов не волнуют открытые границы США

    Баку. 1 января. REPORT.AZ/ Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Демократическую партию не заботит проблема открытых границ США.

    Как передает Report, об этом он сказал на своей странице в Twitter.

    «Одна вещь теперь доказана. Демократов не волнуют открытые границы США и все преступления и наркотики, которые приносят эти открытые границы!» - написал он.

    Ранее Трамп связал нежелание демократов строительства стены на границе с Мексикой "тупостью".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi