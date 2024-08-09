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NYT: "Хезболлах" первым нанесет удар по Израилю, затем к атаке подключится Иран

NYT: "Хезболлах" первым нанесет удар по Израилю, затем к атаке подключится Иран Ливанское движение "Хезболлах" может первым атаковать Израиль прежде, чем удар нанесет Иран.
Другие страны
9 августа 2024 г. 08:04
NYT: Хезболлах первым нанесет удар по Израилю, затем к атаке подключится Иран

Ливанское движение "Хезболлах" может первым атаковать Израиль прежде, чем удар нанесет Иран.

Как передает Report, c таким утверждением выступила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Два источника газеты в Израиле и высокопоставленный представитель разведки одной из западных стран заявили, что, исходя из последней информации, возможны два отдельных удара по еврейскому государству. При этом газета отмечает, что разведданных мало и они часто меняются.

Ранее телекомпания CNN сообщала, что "Хезболлах" может совершить нападение уже в ближайшие дни.

Газета Politico со ссылкой на американских чиновников ранее утверждала, что Иран может пересмотреть решение о проведении в ближайшие дни массированной атаки на Израиль в ответ на убийство главы политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. По их словам, США все еще ожидают от Ирана какой-то реакции на убийство Хании, однако не считают, что в ближайшее время республика осуществит атаку на Израиль, поскольку Тегеран пересмотрел свой изначальный план ответа.

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Версия на азербайджанском языке NYT: “Hizbullah” əvvəlcə İsraili vuracaq, sonra İran hücuma qoşulacaq

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