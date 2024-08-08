CNN: "Хезболлах" может нанести удар по Израилю независимо от Ирана

Ливанское движение "Хезболлах" может в ближайшие дни нанести удар по Израилю независимо от намерений Ирана.

Ливанское движение "Хезболлах" может в ближайшие дни нанести удар по Израилю независимо от намерений Ирана.

Как передает Report , c таким утверждением выступила телекомпания CNN со ссылкой на источники, знакомые с разведданными.

По их словам, "Хезболлах" дальше продвинулось в подготовке атаки на Израиль, чем Иран, поэтому сможет напасть уже в ближайшие дни. Исламская республика в свою очередь все еще разрабатывает ответные меры, и они пока не соответствуют ожиданиям США относительно масштабного иранского нападения.

Источники также сообщили CNN, что движение может нанести удар без предупреждения из-за общей границы с Израилем, в отличие от Ирана. По их информации, пока неизвестно, как "Хезболлах" и Иран координируют свои действия, но американские чиновники считают, что они еще не достигли согласия по поводу дальнейших шагов.

Ранее газета Politico со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Иран может пересмотреть решение о проведении в ближайшие дни массированной атаки на Израиль в ответ на убийство главы политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. По их словам, США все еще ожидают от Ирана какой-то реакции на убийство Хании, однако не считают, что в ближайшее время республика осуществит атаку на Израиль, поскольку Тегеран пересмотрел свой изначальный план ответа.