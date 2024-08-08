О нас

CNN: "Хезболлах" может нанести удар по Израилю независимо от Ирана

CNN: "Хезболлах" может нанести удар по Израилю независимо от Ирана Ливанское движение "Хезболлах" может в ближайшие дни нанести удар по Израилю независимо от намерений Ирана.
Другие страны
8 августа 2024 г. 06:49
CNN: Хезболлах может нанести удар по Израилю независимо от Ирана

Ливанское движение "Хезболлах" может в ближайшие дни нанести удар по Израилю независимо от намерений Ирана.

Как передает Report, c таким утверждением выступила телекомпания CNN со ссылкой на источники, знакомые с разведданными.

По их словам, "Хезболлах" дальше продвинулось в подготовке атаки на Израиль, чем Иран, поэтому сможет напасть уже в ближайшие дни. Исламская республика в свою очередь все еще разрабатывает ответные меры, и они пока не соответствуют ожиданиям США относительно масштабного иранского нападения.

Источники также сообщили CNN, что движение может нанести удар без предупреждения из-за общей границы с Израилем, в отличие от Ирана. По их информации, пока неизвестно, как "Хезболлах" и Иран координируют свои действия, но американские чиновники считают, что они еще не достигли согласия по поводу дальнейших шагов.

Ранее газета Politico со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Иран может пересмотреть решение о проведении в ближайшие дни массированной атаки на Израиль в ответ на убийство главы политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. По их словам, США все еще ожидают от Ирана какой-то реакции на убийство Хании, однако не считают, что в ближайшее время республика осуществит атаку на Израиль, поскольку Тегеран пересмотрел свой изначальный план ответа.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Известный украинский авторитет Олег Бакинский арестован в Баку
Известный украинский авторитет "Олег Бакинский" арестован в Баку
1 августа 2024 г. 22:31
На Земле наблюдается сильная магнитная буря
На Земле наблюдается сильная магнитная буря
4 августа 2024 г. 22:51
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшерону
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшерону
6 августа 2024 г. 16:35
Во Владивостоке 8 человек пострадали при обрушении потолка в водном комплексе
Во Владивостоке 8 человек пострадали при обрушении потолка в водном комплексе
1 августа 2024 г. 18:05
WSJ: Ответ Ирана на гибель Хании может застать Израиль врасплох
WSJ: Ответ Ирана на гибель Хании может застать Израиль врасплох
3 августа 2024 г. 03:42
МЧС: Пожар в торговом центре Баку потушен
ФотоМЧС: Пожар в торговом центре Баку потушен
1 августа 2024 г. 15:30
КСИР: Хания был убит при помощи снаряда с боевой частью массой около 7 кг
КСИР: Хания был убит при помощи снаряда с боевой частью массой около 7 кг
3 августа 2024 г. 16:16
Исраэль Кац: Назначение лидером ХАМАС Синвара - еще один повод добиться его быстрого устранения
Исраэль Кац: Назначение лидером ХАМАС Синвара - еще один повод добиться его быстрого устранения
7 августа 2024 г. 01:11
Фактическая погода: В Гусарском районе выпал град
ВидеоФактическая погода: В Гусарском районе выпал град
4 августа 2024 г. 17:23
Иран через Венгрию предупредил Израиль о намерении атаковать
Иран через Венгрию предупредил Израиль о намерении атаковать
5 августа 2024 г. 22:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi