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    Новоиспеченный президент обещает, что экономика США удвоит свой рост

    Каждый американец будет иметь возможность реализовать свой потенциал

    Аризона. 9 ноября. REPORT.AZ/ "Хиллари Клинтон позвонила мне и поздравила нас победой и я поздравил ее и ее семью с этой очень тяжелой кампанией, она очень усердно работала". Как сообщает корреспондент Report, об этом заявил Дональд Трамп в своей первой речи после избрания президентом США.

    "Все республиканцы и демократы этой нации, настало время для нас собраться, стать едиными, выстроить единую нацию и восстановить американскую мечту", - заявил Трамп.

    "Каждый американец будет иметь возможность реализовать свой потенциал", - добавил он обращаясь к своим избирателям.

    Он пообещал, что экономика США удвоит свой рост.

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