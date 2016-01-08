​Немецкие самолеты совершили первые разведполеты над Сирией и Ираком

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Самолеты-разведчики Tornado немецких военно-воздушных сил сегодня совершили первые полеты в небе над Сирией и Ираком, где они участвуют в миссии по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ).

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель Бундесвера.

В полетах были задействованы две крылатые машины, которые успешно вернулись на базу Инджирлик в Турции, где они дислоцированы.

4 декабря прошлого года парламент ФРГ (бундестаг) санкционировал участие Бундесвера в антитеррористической операции. Максимальное число военных Бундесвера, которые могут принять в ней участие, составит 1,2 тыс. Миссия ограничена сроком на один год, но может быть продлена. В ней задействованы 6 Tornado, фрегат и самолеты-заправщики.