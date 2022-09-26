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Некоторые страны ЕС настаивают на полном запрете импорта российских алмазов

Некоторые страны ЕС настаивают на полном запрете импорта российских алмазов Пять стран ЕС настаивают на полном запрете импорта алмазов из России в новом пакете санкций Евросоюза против России.
Другие страны
26 сентября 2022 г. 07:55
Некоторые страны ЕС настаивают на полном запрете импорта российских алмазов

Пять стран ЕС настаивают на полном запрете импорта алмазов из России в новом пакете санкций Евросоюза против РФ.

Как передает Report, об этом говорится в соответствующем предложении этих стран, с которым ознакомился Reuters.

Так, Польша, Ирландия, Литва, Эстония и Латвия предложили ввести запрет на импорт алмазов из России, являющегося крупнейшим в мире производителем алмазного сырья.

Ожидается, что Европейская комиссия предоставит официальное предложение о дополнительных санкциях государствам-членам на этой неделе.

Подчеркивается, что Бельгия, где расположен крупнейший в мире центр торговли алмазами Антверпен, ранее отвергала предложения о продаже санкций против российских алмазов.

Антверпенский всемирный алмазный центр заявил, что санкции заберут около 30% бизнеса и принесут пользу конкурирующим торговым центрам, добавив, что клиентам следует разрешить самим решать, хотят ли они покупать российские драгоценные камни.

Министерство иностранных дел Бельгии и дипломатическое представительство в ЕС не ответили на запросы о комментариях. Но 14 сентября премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил на международной алмазной конференции, что такой запрет будет "огромной потерей" и нанесет ущерб отрасли, на долю которой приходится 5% экспорта Бельгии и поддерживает около 30 000 рабочих мест.

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Версия на азербайджанском языке KİV: "Bəzi Aİ ölkələri Rusiya almazlarının idxalına tam qadağa qoyulmasında israrlıdır"

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