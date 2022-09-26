Некоторые страны ЕС настаивают на полном запрете импорта российских алмазов

Пять стран ЕС настаивают на полном запрете импорта алмазов из России в новом пакете санкций Евросоюза против России.

Пять стран ЕС настаивают на полном запрете импорта алмазов из России в новом пакете санкций Евросоюза против РФ.

Как передает Report, об этом говорится в соответствующем предложении этих стран, с которым ознакомился Reuters .

Так, Польша, Ирландия, Литва, Эстония и Латвия предложили ввести запрет на импорт алмазов из России, являющегося крупнейшим в мире производителем алмазного сырья.

Ожидается, что Европейская комиссия предоставит официальное предложение о дополнительных санкциях государствам-членам на этой неделе.

Подчеркивается, что Бельгия, где расположен крупнейший в мире центр торговли алмазами Антверпен, ранее отвергала предложения о продаже санкций против российских алмазов.

Антверпенский всемирный алмазный центр заявил, что санкции заберут около 30% бизнеса и принесут пользу конкурирующим торговым центрам, добавив, что клиентам следует разрешить самим решать, хотят ли они покупать российские драгоценные камни.

Министерство иностранных дел Бельгии и дипломатическое представительство в ЕС не ответили на запросы о комментариях. Но 14 сентября премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил на международной алмазной конференции, что такой запрет будет "огромной потерей" и нанесет ущерб отрасли, на долю которой приходится 5% экспорта Бельгии и поддерживает около 30 000 рабочих мест.