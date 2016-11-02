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    Не менее трех человек погибли при пожаре в Нью-Дели

    Причиной возгорания стало короткое замыкание

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ По меньшей мере три человека погибли и еще 10 получили в среду травмы и ожоги при пожаре в индийской столице.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал NDTV.

    По его информации, пожар произошел ночью в районе Шахдара в восточной части города, огонь начался на автомобильной парковке. По предварительным сведениям, причиной возгорания стало короткое замыкание.

    Пожар удалось локализовать. Пострадавшие доставлены в больницы Нью-Дели, состояние некоторых из них тяжелое.

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