Не менее трех человек погибли при пожаре в Нью-Дели

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ По меньшей мере три человека погибли и еще 10 получили в среду травмы и ожоги при пожаре в индийской столице.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NDTV.

По его информации, пожар произошел ночью в районе Шахдара в восточной части города, огонь начался на автомобильной парковке. По предварительным сведениям, причиной возгорания стало короткое замыкание.

Пожар удалось локализовать. Пострадавшие доставлены в больницы Нью-Дели, состояние некоторых из них тяжелое.