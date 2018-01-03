Названы главные темы обсуждения в Совете Безопасности ООН в январе

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Нераспространение ядерного оружия станет одной из главных тем обсуждения в Совете Безопасности ООН в январе. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ООН, об этом на пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке объявил постоянный представитель Казахстана при ООН, председатель Совета Безопасности в январе Кайрат Умаров.

Посол рассказал о работе Совбеза на предстоящий месяц и, в частности, сообщил, что 18 января в Совете пройдет тематический брифинг высокого уровня, посвященный нераспространению оружия массового уничтожения. В нем примут участие главы государств и министры из ряда стран. На брифинге выступит президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.



19 января в Совбезе министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдурахманов будет председательствовать на дебатах министерского уровня, посвященных укреплению регионального сотрудничества между Афганистаном и странами Центральной Азии. На заседании выступит Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.



По словам Посла Казахстана, третьей важнейшей темой в рабочей повестке Совета Безопасности в январе станет Ближний Восток, в том числе – палестинский вопрос. Члены Совбеза, сказал Умаров, также обсудят ситуацию в Сирии.



Казахстан впервые стал членом Совета Безопасности и впервые председательствует в нем. Казахстан также стал первой из стран Центральной Азии, избранной в непостоянные члены Совбеза.