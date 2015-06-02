​НАТО вдвое увеличило численность военных в Польше

Баку. 2 Июня. REPORT.AZ/ НАТО вдвое увеличивает число военных в польском городе Щецин.
Как передает Report со ссылкой на BBC, об этом сообщают местные СМИ.
Теперь в городе будут находиться 400 человек от 20 стран-членов альянса. Задачей корпуса считается мониторинг ситуации на Украине.
Для строительства нового здания казармы и на установку информационных систем выделят дополнительные средства.
Еще в начале 2014 года Польша обратилась к НАТО с просьбой разместить на территории страны военных.
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