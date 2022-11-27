О нас

На Тайване признали несостоявшимся референдум о снижении возрастного порога избирателей

На Тайване признали несостоявшимся референдум о снижении возрастного порога избирателей Референдум по вопросу понижения минимального возраста избирателей с 20 до 18 лет, проводившийся в субботу на Тайване одновременно с выборами мэров городов и глав уездов, признан несостоявшимся из-за недостаточного количества голосов.
Другие страны
27 ноября 2022 г. 06:53
На Тайване признали несостоявшимся референдум о снижении возрастного порога избирателей

Референдум по вопросу понижения минимального возраста избирателей с 20 до 18 лет, проводившийся в субботу на Тайване одновременно с выборами мэров городов и глав уездов, признан несостоявшимся из-за недостаточного количества голосов.

Как передает Report, об этом сообщила газета Taipei Times со ссылкой на итоговые данные Центральной избирательной комиссии.

В конце марта депутаты Законодательного юаня (парламент острова) единодушно поддержали предложение правительства о снижении возрастного ценза для голосования на выборах. Однако соответствующая поправка в конституцию могла быть принята только после общенационального референдума. При этом требовалась поддержка не менее чем половины электората, или 9,65 млн человек, но за предложение в итоге проголосовали 5,6 млн человек, против - 5 млн.

В настоящее время по закону на Тайване можно голосовать на выборах с 20 лет, а выдвинуть свою кандидатуру - с 23 лет.

Одновременно с референдумом проходили выборы мэров городов, глав уездов и других руководителей в органы власти на местах. На них уверенно победили кандидаты от оппозиционной партии Гоминьдан. Глава тайваньской администрации Цай Инвэнь покинула пост председателя правящей на острове Демократической прогрессивной партии, возложив на себя ответственность за поражение.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Tayvanda seçici yaş həddinin endirilməsi üçün keçirilən referendum baş tutmamış sayılıb

Экслюзивные новости

Президент Ассоциации: В Украине восстановлено 75% разрушенной инфраструктуры в сфере водоснабжения
Президент Ассоциации: В Украине восстановлено 75% разрушенной инфраструктуры в сфере водоснабжения
24 ноября 2022 г. 20:47
Здания в Карабахе будут снабжаться энергией за счет возобновляемых источников
Здания в Карабахе будут снабжаться энергией за счет возобновляемых источников
23 ноября 2022 г. 14:27
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
22 ноября 2022 г. 12:46
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
22 ноября 2022 г. 11:50
Уровень заполняемости газовых хранилищ Азербайджана достиг 94%
Уровень заполняемости газовых хранилищ Азербайджана достиг 94%
21 ноября 2022 г. 18:15
Эксперт: Иран атакует своих соседей из-за ослабления режима внутри страны
Эксперт: Иран атакует своих соседей из-за ослабления режима внутри страны
21 ноября 2022 г. 17:19
Бренда Шаффер: Есть внешние силы, которые не хотят мира между Армений и Азербайджаном
Бренда Шаффер: Есть внешние силы, которые не хотят мира между Армений и Азербайджаном
21 ноября 2022 г. 15:12
Суверенный фонд Катара видит в Азербайджане потенциального партнера
Суверенный фонд Катара видит в Азербайджане потенциального партнера
17 ноября 2022 г. 11:17
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
16 ноября 2022 г. 13:25
Президент Татарстана посетит Азербайджан
Президент Татарстана посетит Азербайджан
15 ноября 2022 г. 12:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi