На Тайване признали несостоявшимся референдум о снижении возрастного порога избирателей

Референдум по вопросу понижения минимального возраста избирателей с 20 до 18 лет, проводившийся в субботу на Тайване одновременно с выборами мэров городов и глав уездов, признан несостоявшимся из-за недостаточного количества голосов.

Референдум по вопросу понижения минимального возраста избирателей с 20 до 18 лет, проводившийся в субботу на Тайване одновременно с выборами мэров городов и глав уездов, признан несостоявшимся из-за недостаточного количества голосов.

Как передает Report, об этом сообщила газета Taipei Times со ссылкой на итоговые данные Центральной избирательной комиссии.

В конце марта депутаты Законодательного юаня (парламент острова) единодушно поддержали предложение правительства о снижении возрастного ценза для голосования на выборах. Однако соответствующая поправка в конституцию могла быть принята только после общенационального референдума. При этом требовалась поддержка не менее чем половины электората, или 9,65 млн человек, но за предложение в итоге проголосовали 5,6 млн человек, против - 5 млн.

В настоящее время по закону на Тайване можно голосовать на выборах с 20 лет, а выдвинуть свою кандидатуру - с 23 лет.

Одновременно с референдумом проходили выборы мэров городов, глав уездов и других руководителей в органы власти на местах. На них уверенно победили кандидаты от оппозиционной партии Гоминьдан. Глава тайваньской администрации Цай Инвэнь покинула пост председателя правящей на острове Демократической прогрессивной партии, возложив на себя ответственность за поражение.