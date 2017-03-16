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    На Сицилии при извержении вулкана Этна пострадали десять человек - ВИДЕО

    Группа туристов приблизилась слишком близко к кратеру вулкана© Courtesy İmage

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Десять человек получили травмы в результате извержения вулкана Этна на итальянском острове Сицилия.

    Как передает Report, об этом сообщает La Republica.

    По данным издания, группа туристов приблизилась слишком близко к кратеру вулкана, в результате чего они получили ожоги и иные травмы. В настоящий момент их состояние стабильное, их жизни ничто не угрожает.

    Речь идет уже о третьем за последние три недели извержении Этны: вулкан начал извергать лаву на высоту до 270 метров из относительно недавно образовавшегося кратера на северо-восточном склоне. 

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