На Кубе произошло столкновение поездов, пять человек погибли

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Пять человек погибли и более 40 ранены при столкновении пассажирского поезда c товарным составом в центральной части Кубы.

Как передает Report, об этом пишет местная газета Escambray.

Пассажир поезда Хулио Вера сообщил изданию, что оба поезда двигались по одной ветке навстречу друг другу. Отмечается, что товарный состав использовался для перевозки сахарного тростника.

Столкновение произошло в пяти километрах от города Санкти-Спиритус. Власти расследуют обстоятельства инцидента.