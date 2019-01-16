На Дамаск обрушился сильный снегопад - ФОТО

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Очередной циклон привел к мощному снегопаду в сирийской столице Дамаске в среду, в результате чего большая часть улиц подтоплена.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, погода в Дамаске резко испортилась после полудня, небо затянуло тучами, вскоре начался ливень. Однако в 18.30 по местному времени ливень сменился мощным снегопадом, который, по словам местных жителей, не наблюдался в январе уже несколько лет.

Большинство улиц подтоплены, однако пробок почти не наблюдается. Возможно, причиной тому стало решение автовладельцев не рисковать и отказаться от использования автотранспорта.