​МВД Украины допросит главу Партии "Свобода" в связи с беспорядками у Рады

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ МВД Украины вызвало на допрос в рамках уголовного дела о массовых беспорядках у Верховной рады лидера националистической Партии "Свобода" Олега Тягнибока и других ее членов, всего около 30 человек, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

"В рамках расследования уголовного производства, открытого по фактам группового нарушения общественного порядка, совершения массовых беспорядков... вызваны на допрос в Главное следственное управление МВД около 30 человек", - говорится в сообщении МВД.

Также отмечается, что на допрос вызваны лидер "Свободы" Олег Тягнибок и региональные активисты партии - Юрий Сиротюк, Игорь Швайка, Игорь Криворучка, Сергей Бойко, Игорь Сабия.