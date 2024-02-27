МО Литвы: В Украину могут быть посланы учебные миссии НАТО

Североатлантический альянс мог бы направить непосредственно в Украину свои учебные миссии, но не войска для участия в боевых действиях.

Североатлантический альянс мог бы направить непосредственно в Украину свои учебные миссии, но не войска для участия в боевых действиях.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение изложил журналистам министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Речь идет о направлении учебных миссий, инструкторов. Решение принималось бы на многосторонней основе", - сказал он.

По словам министра, вопрос находится на стадии обсуждения и дискуссий. "Позиция может и меняться. Идет поиск форм оказания помощи Украине. У разных стран разные позиции, - утверждал Анушаускас. - В то же время это было бы нашим сигналом в адрес России".

По мандату, которым располагает Вильнюс, Литва обучает украинских военных у себя, а также в Великобритании и Германии.