МО Британии: Истребители ВВС на Ближнем Востоке будут сбивать запускаемые Ираном БПЛА

Минобороны Великобритании заявило, что истребители королевских ВВС на Ближнем Востоке будут сбивать запускаемые Ираном беспилотники и ракеты.

Великобритания перебросила дополнительное число истребителей королевских ВВС на Ближний Восток в связи с атакой Ирана против Израиля, готова перехватывать запускаемые ракеты и беспилотники.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении Минобороны Соединенного Королевства.

"Мы перебросили в регион еще несколько самолетов королевских ВВС и самолетов-дозаправщиков в рамках операции Shader, которую проводит Великобритания для борьбы с группировкой "Исламское государство"в Ираке и Сирии. Кроме того, при необходимости эти британские самолеты будут перехватывать любые воздушные атаки в пределах досягаемости наших миссий", - сказано в нем.​​​​​​