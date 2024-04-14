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МО Британии: Истребители ВВС на Ближнем Востоке будут сбивать запускаемые Ираном БПЛА

МО Британии: Истребители ВВС на Ближнем Востоке будут сбивать запускаемые Ираном БПЛА Минобороны Великобритании заявило, что истребители королевских ВВС на Ближнем Востоке будут сбивать запускаемые Ираном беспилотники и ракеты.
Другие страны
14 апреля 2024 г. 03:06
МО Британии: Истребители ВВС на Ближнем Востоке будут сбивать запускаемые Ираном БПЛА

Великобритания перебросила дополнительное число истребителей королевских ВВС на Ближний Восток в связи с атакой Ирана против Израиля, готова перехватывать запускаемые ракеты и беспилотники.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Минобороны Соединенного Королевства.

"Мы перебросили в регион еще несколько самолетов королевских ВВС и самолетов-дозаправщиков в рамках операции Shader, которую проводит Великобритания для борьбы с группировкой "Исламское государство"в Ираке и Сирии. Кроме того, при необходимости эти британские самолеты будут перехватывать любые воздушные атаки в пределах досягаемости наших миссий", - сказано в нем.​​​​​​

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Версия на азербайджанском языке Britaniya MN: Yaxın Şərqdəki qırıcılarımız İranın buraxdığı PUA-ları vuracaq

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