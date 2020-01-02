​Мнучин возглавит делегацию США на форуме в Давосе

Министр финансов США Стивен Мнучин возглавит американскую делегацию на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет с 21 по 24 января в Давосе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

В состав делегации войдут в том числе министр торговли Уилбур Росс, представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, старший советник президента Джаред Кушнер.

В прошлом году Трамп был вынужден отменить поездку на ВЭФ из-за бюджетного кризиса в США, в результате которого была частично приостановлена работа федерального правительства.