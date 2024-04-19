Мировые расходы на оборону впервые превысили 2 трлн долларов

Мировые расходы на оборону в 2023 году впервые превысили 2 трлн доларов.

Мировые расходы на оборону в 2023 году впервые превысили 2 трлн долларов.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщается в докладе американской консалтинговой компании в сфере оборонных технологий Forecast International.

Таким образом, расходы на оборону увеличились на 10,4%. Среди причин увеличения до 2,12 трлн долларов трат на военные нужды указываются конфликты в Украине и в секторе Газа, обострение обстановки в районе Красного моря.

Кроме того, специалисты не исключили дальнейшего увеличения оборонных расходов до 2030 года.