Минобороны Великобритании: Украина способна вытеснить Россию с Донбасса

Великобритания показывает свое лидерство в вопросах поддержки Украины в части оружия, финансов и санкций.

Великобритания показывает свое лидерство в вопросах поддержки Украины в части оружия, финансов и санкций.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в пятницу в ходе встречи с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом .

"Ценим такую действительно настоящую, объединенную работу, когда слова, общение постоянно переходят в действие. Благодарен в целом Великобритании, правительству, премьер-министру. Мы часто общаемся с Борисом Джонсоном, знаю, что на уровне министров такой же теплый контакт", - сказал Зеленский.

Как сообщает УНИАН, Уоллес заявил, что Украина способна вытеснить Россию с Донбасса.

"Действительно, мы сейчас видим, что Украина способна вытеснить Россию с Донбасса. Мы видим, что существующий там режим, он на грани коллапса по крайней мере в том, что касается военной мощи. То есть они сейчас также на грани истощения", - заявил Уоллес.