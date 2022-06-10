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Минобороны Великобритании: Украина способна вытеснить Россию с Донбасса

Минобороны Великобритании: Украина способна вытеснить Россию с Донбасса Великобритания показывает свое лидерство в вопросах поддержки Украины в части оружия, финансов и санкций.
Другие страны
10 июня 2022 г. 17:44
Минобороны Великобритании: Украина способна вытеснить Россию с Донбасса

Великобритания показывает свое лидерство в вопросах поддержки Украины в части оружия, финансов и санкций.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в пятницу в ходе встречи с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом.

"Ценим такую действительно настоящую, объединенную работу, когда слова, общение постоянно переходят в действие. Благодарен в целом Великобритании, правительству, премьер-министру. Мы часто общаемся с Борисом Джонсоном, знаю, что на уровне министров такой же теплый контакт", - сказал Зеленский.

Как сообщает УНИАН, Уоллес заявил, что Украина способна вытеснить Россию с Донбасса.

"Действительно, мы сейчас видим, что Украина способна вытеснить Россию с Донбасса. Мы видим, что существующий там режим, он на грани коллапса по крайней мере в том, что касается военной мощи. То есть они сейчас также на грани истощения", - заявил Уоллес.

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Версия на английском языке UK Defense Ministry says Ukraine able to oust Russia from Donbas

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