Минобороны: Численность армии Нидерландов должна увеличиться на 25%

Численность армии Нидерландов должна быт ь увеличиться на 25%.

Численность армии Нидерландов должна быт ь увеличиться на 25%.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на госсекретаря при Минобороны Гейса Тёйнмана.

"Нам нужно увеличить состав армии до 100 тыс. человек. То есть нам нужно добавить около четверти персонала. Нужны люди, которые действительно хотят находиться там… Мне не нужны призывники. Это может измениться, если ситуация обострится еще больше, но не сейчас", - приводит его слова газета.

По данным издания, сейчас Минобороны пытается заполнить около 10 тыс. вакансий. Ведомство испытывает острую нехватку инструкторов, которые могут обучать новобранцев.

Отмечается, что текущий набор в армию Нидерландов составляет около 4-5 тыс. человек в год. Цель состоит в том, чтобы увеличить число новобранцев до 9 тыс. в год, начиная с 2029 года.

Бюджет Минобороны страны резко вырос до €22 млрд в год, но сейчас ведомство с трудом тратит все эти деньги. В прошлом году €800 млн остались неиспользованными.