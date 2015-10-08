Министры НАТО обсудят ответные меры на действия России в Сирии

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Представители НАТО рассказали о своих ожиданиях от назначенного на четверг саммита министров обороны блока, передает Report со ссылкой на РБК.

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе они обсудят ситуацию в Сирии и влияние на нее России, неделю назад начавшую военную кампанию против противостоящих правительству Башара Асада группировок.

«Встреча проходит в судьбоносное время для нашей безопасности», — заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции, предваряющей саммит министров обороны блока, который пройдет в четверг.

В центре обсуждения будут две темы: исполнение решений саммита глав 28 государств НАТО в Уэльсе (прошел осенью прошлого года) и обсуждение дальнейшей адаптации альянса к меняющимся реалиям, сообщил журналистам на брифинге в среду постоянный представитель США при НАТО Дуглас Льют.