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    Министры НАТО обсудят ответные меры на действия России в Сирии

    В Брюсселе открывается саммит министров обороны НАТО.

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Представители НАТО рассказали о своих ожиданиях от назначенного на четверг саммита министров обороны блока, передает Report со ссылкой на РБК.

    В штаб-квартире НАТО в Брюсселе они обсудят ситуацию в Сирии и влияние на нее России, неделю назад начавшую военную кампанию против противостоящих правительству Башара Асада группировок.

    «Встреча проходит в судьбоносное время для нашей безопасности», — заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции, предваряющей саммит министров обороны блока, который пройдет в четверг.

    В центре обсуждения будут две темы: исполнение решений саммита глав 28 государств НАТО в Уэльсе (прошел осенью прошлого года) и обсуждение дальнейшей адаптации альянса к меняющимся реалиям, сообщил журналистам на брифинге в среду постоянный представитель США при НАТО Дуглас Льют.

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