​Министр юстиции США опасается массированной кибератаки ИГ на страну

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) рано или поздно может осуществить массированную кибератаку на США. Такое мнение в воскресенье в интервью телеканалу ABC высказала министр юстиции, генеральный прокурор США Лоретта Линч.

"Мне и моим коллегам не дает покоя то, что возможности ИГ (для осуществления кибератаки, - ред.) возрастут", - сказала Линч, добавив, что данная угроза вполне реальна. По мнению генпрокурора, ИГ представляет большую угрозу для безопасности Соединенных Штатов, чем террористическая сеть "Аль-Каида" из-за активного использования боевиками ИГ социальных сетей для вербовки американцев. По словам Линч, ИГ использует совершенно новую для экстремистских организаций тактику, проводя "беспрецедентную кампанию в социальных сетях".

Экстремисты группировки, пояснила она, призывают к террору, а затем "берут на себя ответственность" за произошедшее. "Это серьезная угроза, - подчеркнула глава минюста США. - И тот факт, что она все еще нова для нас, что мы только пытаемся осознать ее масштаб, делает ее крайне опасной".