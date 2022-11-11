МИД Литвы обнародовал расходы на проведение саммита НАТО в Вильнюсе

Проведение саммита НАТО в июле 2023 года обойдется Литве в 38 млн евро.

Проведение саммита НАТО в июле 2023 года обойдется Литве в 38 млн евро.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба латвийского МИД.

Изначально планировалось, что расходы на проведение саммита составят 30 млн евро, однако сумма была пересчитана. Отмечается, что большая часть этих средств находится в распоряжении МИД, около трети выделят Службе охраны руководства, МВД и Минобороны Латвии.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что подготовка к саммиту идет по плану, утвержденному правительственной рабочей группой. Сейчас проводятся закупки, планируется логистика, а также заключаются договоры с поставщиками услуг.

Ожидается, что в работе саммита примут участие делегации 40 стран.