Между Россией и Эстонией прекратится пассажирское железнодорожное сообщение

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Эстонией прекратится с понедельника, 18 мая. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на руководство эстонской компании-перевозчика GoRail.

Как ожидается, последний состав по линии Таллин-Москва отправится 17 мая. По второй ветке железнодорожного сообщения - Таллин-Санкт-Петербург - последний поезд прошел 11 мая.

Причина закрытия маршрута в Москву - значительное сокращение российских туристов, сказал директор АО GoRail Алар Пинсель (Alar Pinsel). Это делает невыгодным организацию рейсов.

По данным департамента статистики Эстонии, в марте число российских туристов в стране упало на 43 процента по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Также на 11 процентов сократилось количество финских туристов. Общее число иностранных путешественников в стране упало на девять процентов, отмечает Report со ссылкой на издание Lenta.Ru.