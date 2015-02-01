Меркель, Олланд и Порошенко призвали к немедленному прекращению огня в Украине

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и его украинский коллега Петр Порошенко призвали к немедленному прекращению огня на востоке Украины, передает Agence France-Presse со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

Стороны обсудили всплеск боевых столкновений между украинскими военными и ополченцами.

Также сообщается, что тройка лидеров выразила сожаление по поводу "провала переговоров" в Минске 31 января.

Ранее в Госдуме заявили, что безрезультатность очередных минских переговоров по вопросу конфликта на Украине говорит о нежелании Киева прекращать огонь, информирует Report со ссылкой на Газета.Ru.