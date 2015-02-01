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    Меркель, Олланд и Порошенко призвали к немедленному прекращению огня в Украине

    Стороны обсудили всплеск боевых столкновений между украинскими военными и ополченцами

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и его украинский коллега Петр Порошенко призвали к немедленному прекращению огня на востоке Украины, передает Agence France-Presse со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

    Стороны обсудили всплеск боевых столкновений между украинскими военными и ополченцами.

    Также сообщается, что тройка лидеров выразила сожаление по поводу "провала переговоров" в Минске 31 января.

    Ранее в Госдуме заявили, что безрезультатность очередных минских переговоров по вопросу конфликта на Украине говорит о нежелании Киева прекращать огонь, информирует Report со ссылкой на Газета.Ru.

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