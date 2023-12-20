Малайзия запретила израильским судам использовать свою портовую инфраструктуру

Малайзия запретила израильской судоходной компании ZIM использовать свою портовую инфраструктуру в связи с обострением палестино-израильского конфликта.

Малайзия запретила израильской судоходной компании ZIM использовать свою портовую инфраструктуру в связи с обострением палестино-израильского конфликта.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету New Straits Times.

По словам премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, министерство транспорта страны намерено принять срочные меры, введя постоянный запрет на деятельность компании, который вступит в силу немедленно. "В то же время правительство решило не допускать в порты страны корабли под израильским флагом. Кроме того, в отношении любых судов, следующих в Израиль, наложен запрет на погрузку грузов в портах Малайзии. Оба этих ограничения вступают в силу немедленно", - сказал малайзийский премьер.

"Малайзия уверена, что это решение не повлияет на ее торговую деятельность", - добавил он.