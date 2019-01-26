Мадуро: "Дональд Трамп всего лишь пассажир в США"

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Венесуэльский лидер Николас Мадуро, выступая на пресс-конференции, заявил, что его американский коллега Дональд Трамп является «всего лишь пассажиром» в США, передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ.

«Дональд Трамп всего лишь пассажир в США, и от США мы ожидаем гораздо большего. Если бы Трамп покончил с политикой Обамы в отношении моей страны, то я бы мог его простить и вступить с ним в диалог. Но мне кажется, что это маловероятно», – сказал он.

При этом он подчеркнул, что Венесуэла продолжит отношения с США в разных сферах, кроме дипломатии и политики.

«Я готов продолжать поддерживать отношения с США, ведь США – это нечто намного большее, чем просто Дональд Трамп. Я думаю, все с этим согласны… Мы продолжим добывать нефть, мы намерены увеличить объёмы её добычи, и мы хотим продавать её в большем количестве Соединённым Штатам», – указал он.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро незадолго до истечения срока высылки дипломатов США вновь подтвердил своё решение о разрыве отношений с этой страной.