Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Любая изоляция мусульман в Германии или необоснованные обвинения в их адрес недопустимы. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге.

"Любая изоляция мусульман в Германии, любое огульное подозрение находятся под запретом", - подчеркнула она. "Мы гарантируем, что исламская вера в рамках нашей конституции и других законов может свободно исповедоваться", - добавила федеральный канцлер.

По словам Меркель, "ислам принадлежит Германии точно так же, как и любая другая конфессия, в том числе иудаизм".

"Дискриминация и изоляция не должны иметь места здесь", - подчеркнула она.