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    Меркель: Ислам принадлежит Германии точно так же, как и любая другая конфессия

    Любая изоляция мусульман в Германии недопустима

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Любая изоляция мусульман в Германии или необоснованные обвинения в их адрес недопустимы. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге.

    "Любая изоляция мусульман в Германии, любое огульное подозрение находятся под запретом", - подчеркнула она. "Мы гарантируем, что исламская вера в рамках нашей конституции и других законов может свободно исповедоваться", - добавила федеральный канцлер. 

    По словам Меркель, "ислам принадлежит Германии точно так же, как и любая другая конфессия, в том числе иудаизм". 

    "Дискриминация и изоляция не должны иметь места здесь", - подчеркнула она.

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