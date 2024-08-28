Литва передала Украине новую партию военной помощи

Литва передала Украине новую партию военной помощи, которая включает погрузчики, системы противодействия беспилотникам и раскладные кровати.

Литва передала Украине новую партию военной помощи, которая включает погрузчики, системы противодействия беспилотникам и раскладные кровати.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Литвы.

С начала военных действий Литва оказала военную поддержку Украине на сумму более 647 млн евро.

Отмечается, что общая поддержка Литвы Украине является долгосрочной и превысила 1 млрд евро.

Напомним, недавно Литва анонсировала "значительный" пакет военной помощи для Украины, в который войдут, в частности, системы ПВО малой дальности, бронетранспортеры и средства борьбы с дронами.

На днях премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что к концу осени Литва планирует передать Украине более 5 тысяч дронов.